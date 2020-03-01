شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. دافئ بالبحرين والسعودية وغائم بالإمارات وحار بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من الاستقرار النسبى على الإمارات والسعودية والبحرين حيث سيكون الطقس بالبحرين سيكون دافئاً مع بعض السحب ويكون رطباً في البداية وفى فترة الليل، وفى السعودية توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأحد طقسًا دافئًا نشاطًا للرياح السطحية على معظم مناطق المملكة.

وإليكم التفاصيل...

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم الأحد في مملكة البحرين سيكون دافئاً مع بعض السحب وفرص بسيطة لتساقط أمطار متفرقة احياناً في وقت لاحق من اليوم، ويتشكل ضباب خفيف في بعض المناطق في البداية النهار، ودرجة الحرارة العظمى 29 درجة مئوية والصغرى 18 درجة مئوية.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم نشاطًا للرياح السطحية على مناطق ( تبوك ، الجوف، الحدود الشمالية، حائل ، القصيم ، الشرقية ، الرياض )فيما يؤدي نشاط الرياح السطحية على طول ساحل البحر الأحمر إلى ارتفاع الأمواج .

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