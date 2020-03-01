- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. دافئ بالبحرين والسعودية وغائم بالإمارات وحار بالكويت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من الاستقرار النسبى على الإمارات والسعودية والبحرين حيث سيكون الطقس بالبحرين سيكون دافئاً مع بعض السحب ويكون رطباً في البداية وفى فترة الليل، وفى السعودية توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأحد طقسًا دافئًا نشاطًا للرياح السطحية على معظم مناطق المملكة.
وإليكم التفاصيل...البحرين
أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم الأحد في مملكة البحرين سيكون دافئاً مع بعض السحب وفرص بسيطة لتساقط أمطار متفرقة احياناً في وقت لاحق من اليوم، ويتشكل ضباب خفيف في بعض المناطق في البداية النهار، ودرجة الحرارة العظمى 29 درجة مئوية والصغرى 18 درجة مئوية.
السعودية
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم نشاطًا للرياح السطحية على مناطق ( تبوك ، الجوف، الحدود الشمالية، حائل ، القصيم ، الشرقية ، الرياض )فيما يؤدي نشاط الرياح السطحية على طول ساحل البحر الأحمر إلى ارتفاع الأمواج .
الإمارات
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً، مع ارتفاع في درجات الحرارة رطبا ليلاً وصباح "الإثنين" على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا أبو ظبي 28 22 دبي 30 23.
الإمارات
الكويت
يسود طقس حار نسبيا، وتكون الرياح جنوبية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، ويكون الجو ليلًا مائل للبرودة، مع زيادة فرصة لتكوين الضباب الخفيف على بعض المناطق.
كانت هذه تفاصيل خبر طقس الخليج.. دافئ بالبحرين والسعودية وغائم بالإمارات وحار بالكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.