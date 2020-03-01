جوجل يحتفل بالسنة الكبيسة 2020.. تعرف على حكاية إلغاء "30 فبراير"

دبي - بواسطة محمد فارس © جوجل يحتفل بالسنة الكبيسة 2020 جوجل يحتفل بالسنة الكبيسة 2020

احتفل محرك البحث "جوجل" بالسنة الكبيسة 2020، التي تأتي كل أربعة أعوام؛ ويكون عدد أيامها 366 يومًا، بدلا من 365.

وتستغرق الأرض في دورتها حول الشمس 365 يوما وربعا، ولذا تقرر جمع هذه الأرباع وإضافتها في السنة الرابعة؛ لكي يتناسب التقويم مع الدورة الفلكية.

ووضع "جوجل" شعاراً كرتونياً متحركاً يظهر فيه يوم 29 فبراير 2020، حيث إن هذا اليوم "29 فبراير" يتكرر كل أربعة سنوات. وقد تم اختيار فبراير ليكون الشهر الناقص الوحيد الذي لا يوجد فيه أبدا يوم 30 أو يوم 31.

وتقول الحكاية التي أوردتها "بي بي سي"، وتعود إلى زمن بعيد إن فبراير 28 يوما فقط بسبب غيرة الأباطرة الرومان.

وبحسب هذه الرواية، فإن الشهر الثاني في العام كان 30 يوما فقط قبل تولي الإمبراطور الروماني أغسطس.

أراد أغسطس أن يكون في شهره أكبر عدد من الأيام وأن يماثل يوليو الذي يحمل اسم يوليوس قيصر أي يكون به 31 يوما.

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وتمضي الرواية أن شهر أغسطس كان 29 يوماً فقط لذلك أخذ الإمبراطور يومين من فبراير وأضافهما لأغسطس.

وعندما يولد شخص في 29 فبراير ببريطانيا، فتاريخ ميلاده الرسمي يكون الأول من مارس.

ومن غرائب السنة الكبيسة أيضا أنك لو ولدت يوم 29 فبراير وعشت 80 عاما فإنك لن تتمتع إلا بـ 20 حفلة عيد ميلاد لأن يوم ميلادك لا يأتي سوى مرة فقط كل أربع سنوات.

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