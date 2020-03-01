شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية تعلن وصول 6 طائرات لإجلاء مواطنين من إيران وتايلاند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الكويتية وصول ست طائرات تقل مواطنين كويتيين تم إجلاؤهم من إيران وتايلاند، وقالت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة فى وزارة الصحة الدكتورة بثينة المضف - فى تصريح صحفى - أنه سيتم نقل الكويتيين المشار اليهم إلى الحجر الصحى والمراقبة المنزلية؛ وذلك بعد فحصهم احترازيا، والتأكد من خلوهم من أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت أن رحلات الإجلاء الست التى هبطت فى مطار الكويت (مبنى الشيخ سعدالعبدالله)، تضمنت طائرة واحدة قادمة من مدينة بانكوك فى تايلاند، وتم إخضاع ركابها جميعا إلى المراقبة المنزلية، بينما الطائرات الخمس الأخرى، كانت قادمة من ايران، وتم نقل ركابهم إلى الحجر الصحى المخصص.

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وشددت المضف على أنه لا يوجد أى ارتفاع فى عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا المستجد كوفيد 19)، موضحة أن إجمالى ما تم رصده من إصابات حتى الآن، بلغ 45 حالة، جميعها فى حالة مستقرة وتتمتع بصحة جيدة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتي الجمعة، تسجيل حالتين جديدتين للإصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 45 شخصا.

‏وكشف الدكتور عبد الله السند، المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، فى مؤتمر صحفى عقد اليوم الجمعة، حول مستجدات الفيروس، مؤكدا أن عدد الإصابات بالفيروس المستجد وصل إلى 45 حالة وجميعهم حالتهم مستقرة، مؤكدة أن هناك تعاون مستمر بين الوزارة وجميع الجهات المعنية للتصدى لهذا الفيروس.