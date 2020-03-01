شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات بإغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية فى لبنان خشية انتشار فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر محافظون لبنانيون، السبت، قرارات بإغلاق الأسواق الشعبية التى تُنظم أسبوعيا ضمن نطاق محافظاتهم، بصورة مؤقتة، كإجراء احترازى خشية انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتُنظم الأسواق الشعبية يوم الأحد من كل أسبوع، والذى يعد يوم العطلة الأسبوعية فى لبنان، كما أن بعض الأسواق الشعبية تُنظم يوم الإثنين، حيث تُخصص لبيع الملابس والحلى والأكسسوارات وأدوات الزينة وفى بعض الأحيان المأكولات وألفاكهة والخضروات، ويرتادها اللبنانيون وكذلك الوافدون من الجنسيات الأجنبية المختلفة.

وقرر القاضى زياد شبيب محافظ بيروت إغلاق سوق الأحد الأسبوعي، وكذلك الأسواق الشعبية فى العاصمة؛ حرصا على عدم انتقال عدوى فيروس كورونا.



كما اتخذ القاضى كمال أبو جوده محافظ البقاع قرارا مماثلا بإغلاق الأسواق الشعبية فى البقاع، بالإضافة إلى محافظة النبطية (جنوبى البلاد) أيضا بإغلاق الأسواق الشعبية التى تنعقد يوم الإثنين فى الإطار ذاته.



وسجل لبنان حتى الآن 7 إصابات بفيروس كورونا، من بينها 3 حالات جرى اكتشافها اليوم، فضلا عن إخضاع العشرات للحجر الصحى سواء داخل مستشفى رفيق الحريرى الجامعى أو الحجر المنزلي، وسط مخأوف جدية من انتشار ألفيروس، لاسيما وأن معظم الحالات المصابة قادمة من إيران التى يتفشى فيها ألفيروس.