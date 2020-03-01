شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يغلق المدخل الجنوبى للموصل بعد تعطل جهاز فحص كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوردت قناة (السومرية نيوز) العراقية السبت أنه جرى إغلاق المدخل الجنوبى لمدينة الموصل بعد تعطل جهاز الفحص الخاص بفيروس كورونا المستجد، ونقلت القناة عن مصدر أمنى عراقى - لم تسمه - القول إن "أحد أجهزة الفحص الخاصة بفيروس كورونا تعطل ما تتسبب بغلق المدخل الجنوبى لمدينة الموصل لمدة نصف ساعة وتحديدا عند سيطرة العقرب"، مضيفا أنه "تم إعادة فتح السيطرة بعد وصول أجهزة أخرى"، موضحا أن ذلك سبب الزخم الكبير عند المدخل من الوافدين إلى المدينة.



من ناحية أخرى.. أفاد مصدر أمنى آخر، بأنه تم الاشتباه بشخص مصاب بفيروس كورونا فى سيطرة أمنية بمحافظة الديوانية.



وقال المصدر إن "قوة أمنية اشتبهت بشخص مصاب بفيروس كورونا فى سيطرة أمنية قرب محافظة الديوانية"، مضيفا "أن ذلك جاء بعد ما راجع هذا الشخص أحد الأطباء فى بغداد كونه يعانى من مرض أخر، حيث تبين للطبيب بأن لديه أعراض إصابة بكورونا، فيما قام الطبيب بتبليغ الجهات المختصة وتم تسليم الشخص إلى مستشفى الديوانية وهو الآن فى الحجر الصحى للتأكد من حالته".