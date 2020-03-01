بلدية الشارقة و«رافد» تسحبان المركبات المهملة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”



وقعت بلدية مدينة الشارقة في مبناها الرئيس بمنطقة المصلى، اتفاقية تعاون مع شركة «رافد» لحلول المركبات، بحضور ثابت الطريفي، المدير العام للبلدية، وسالم المدفع، المدير العام ل«رافد»، لتعزيز التعاون، بما يسهم في تقديم أرقى الخدمات للإمارة الباسمة، حيث تسلم رافد بموجب هذه الاتفاقية، بعض عمليات سحب المركبات المهملة، بناءً على البلاغات التي ترد إليها من مفتشي البلدية.

وأكد الطريفي، أن الاتفاقية تأتي في إطار الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات، ضمن منظومة عمل متميزة تسهم في تحقيق أهداف الإمارة، وتعزيز دور البلدية في رصد جميع مشوهات المظهر العام. حيث ستقوم الشركة بموجب هذه الاتفاقية، بسحب المركبات المهملة التي تخضع لحملات دورية عليها، لسحبها من الساحات والمواقف في مختلف أنحاء المدينة، لتشويهها المظهر العام.

كما أن البلدية تواصل حملاتها التفتيشية على مدار الساعة، لسحب جميع المركبات المهملة التي تركها أصحابها عرضة للغبار والأتربة، ما جعلها منظراً مشوّهاً. فيما أشاد المدفع، بهذا التعاون، مثمناً دور البلدية في رصد مشوهات المظهر العام. وأشار إلى أن «رافد» ستتعامل مع جميع البلاغات التي تردها من مفتشي البلدية بهذا الخصوص، لأن الجهتين شريكتان في خدمة الإمارة.