الشامسي يترأس اجتماع لجنة القيادة العليا الدائمة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”



ترأس اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، الاجتماع الثاني للجنة القيادة العليا الدائمة لعام 2020، الذي عقد في قاعة شهداء الإمارات بمقر القيادة، بحضور العميد عبد الله مبارك بن عامر، نائب القائد العام، وأعضاء اللجنة. ورحب اللواء الشامسي بالحضور، ثم استعرض الاجتماع جدول أعماله، والتوصيات الصادرة عن الاجتماع السابق وما تم بشأنه، كما تناول نتائج استطلاع الرأي «مجتمعنا آمن 2019»، ونتائج المؤشرات الوطنية والاستراتيجية، وتحليل الأثر الاستراتيجي، إلى جانب عدد من المحاور التي تستهدف تعزيز الأمن والأمان.

وفي ختام الاجتماع، أعرب القائد العام عن شكره للحضور، موجهاً بضرورة العمل على تحقيق أعلى معدلات الأمن والاستقرار الأمني، والاستمرار في تطوير الخدمات، بتبني أفضل الممارسات، حتى ينعم الجميع بالأمن والطمأنينة، والمضي قدماً في تحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة في ترسيخ الأمن المجتمعي.