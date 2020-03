40 مرشحاً في القائمة القصيرة لـ «جائزة الشارقة للاتصال»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أعلن «المركز الدولي للاتصال الحكومي»، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عن القائمة القصيرة من المرشحين؛ للفوز ب«جائزة الشارقة للاتصال الحكومي» في دورتها السابعة؛ حيث تضم 40 مرشحاً من أصل 793 تقدموا لفئات الجائزة ال16. وتكشف الجائزة عن أسماء الفائزين في حفل خاص تنظمه في الخامس من مارس/آذار؛ وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة ل«المنتدى الدولي للاتصال الحكومي»، الذي يقام خلال يومي الرابع والخامس من مارس المقبل، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في «مركز إكسبو الشارقة».

ضمت قائمة المرشحين: الشارقة عاصمة عالمية للكتاب؛ والقيادة العامة لشرطة الشارقة؛ ومجلس الشارقة للتخطيط العمراني عن فئة «أفضل الممارسات في الاتصال الحكومي- الشارقة»؛ ووزارة المالية؛ ودائرة البلدية والتخطيط في عجمان، عن فئة أفضل «إدارة للاتصال خلال الأزمات- الإمارات»؛ وبلدية مدينة الشارقة؛ والقيادة العامة لشرطة الشارقة، عن فئة «أفضل منسق للاتصال الحكومي - الإمارات»، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، عن فئة «أفضل منظومة تدعم موظف اتصال الحكومي - الإمارات».

كما شملت القائمة: قناة دبي الرياضية - الإمارات، وكالة التواصل- وزارة الإعلام - السعودية، وهيئة تنظيم الاتصالات - الإمارات، عن فئة «أفضل برنامج إعلامي أحدث فارقاً- المنطقة العربية»، إضافة إلى وزارتي العدل والصحة - السعودية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع - الإمارات، عن فئة «أفضل اتصال حكومي عبر وسائل التواصل الاجتماعي- المنطقة العربية».



المرشحون من لجنة الجائزة وشركائها



أما بالنسبة للمرشحين الذين أسهم شركاء الجائزة باختيارهم مع لجنة التحكيم، فكشف المركز الدولي للاتصال الحكومي عن ترشيح: «Chat crecer-Argentina»، و«How to collect waste like a behavioral scientist»، و«Seven behavioural insights tips from pioneering cities»، عن «فئة أفضل حملة اتصال حكومي- عالمي» بمشاركة الشريك «A Political»، و«لا للإشاعات»- السعودية، و«متصدقش» - مصر، و«حقك تعرف - الأردن»، عن فئة أفضل مبادرة للتعامل مع الأخبار المفبركة - عالمي بمشاركة «National Media Council»، إلى جانب كل من راشد الرميثي، ومنال راشد، وخالد أحمد الحارثي، عن فئة «أفضل شخصية مؤثرة عبر التواصل الاجتماعي- الإمارات بمشاركة «National Media Council».

وعن فئة أفضل استخدام للبيانات وفن عرض البيانات-عالمي، رشحت لجنة الجائزة: Buenos Aires› open source platform is making public works transparent، و INDIA WRIS، وThe City Health Dashboard، بمشاركة «A Political»، وعن فئة أفضل صورة إعلامية للاتصال الحكومي- عالمي، كما رشحت «صورة أوباما- لورنس جاكسون»، و«صورة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي - سرفاز علي»؛ وذلك بمشاركة الشريك «National Geographic».

وعن فئة أفضل مبادرة للشباب في الاتصال الحكومي- المنطقة العربية، ترشح «مجلس شباب شرطة أبوظبي»، و«ياسر يحب الجامعة»، و«الفلتر صديق البيئة» بمشاركة الشريك «Fedral Youth Authority»، أما بالنسبة لمرشحي فئة «أفضل فكرة لزيادة إشراك أجيال المستقبل (التأثير)-عالمي»، فشملت: «بصمة شبابية»، و«مارك منت»، بمشاركة «Fedral Youth Authority».

صوت المجتمع



وكان المركز الدولي للاتصال الحكومي، فتح باب التصويت للجمهور، على أفضل حملة جرى تنظيمها ضمن فئة «صوت المجتمع» الخاصة بدولة الإمارات، على أن يستمر التصويت لغاية الثالث من مارس/آذار المقبل؛ حيث تمنح جائزة الشارقة للاتصال الحكومي ضمن هذه الفئة للحملة أو الجهة التي أحدثت أكبر تأثير في المجتمع؛ من خلال الاتصال الحكومي، وضمت قائمة مرشحيها خمس حملات للتصويت، الأولى لهيئة كهرباء ومياه الشارقة، والثانية لبلدية مدينة كلباء، والثالثة لوزارة المالية، أما الرابعة فهي لدائرة البلدية والتخطيط في عجمان والخامسة للقيادة العامة لشرطة الشارقة، فيما حُجبت الجائزة الخاصة بفئة أفضل «استخدام للتكنولوجيا الحديثة في التواصل المجتمعي»؛ لعدم استيفاء المتقدمين بالمعايير المطلوبة.



التفكير الإبداعي



وأكد طارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أن جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، حققت قفزة نوعية في دورتها السابعة؛ من خلال توسعها عالمياً، ومساهمتها في بناء فكر جديد؛ للتعاون الدولي يدعم أفضل ممارسات الاتصال الحكومي، ويعرف برواده العالميين ممن يبنون قيمة مجتمعية مستدامة.

ولفت مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة إلى أن عدد المشاركات الكبير الذي سجلته هذه الدورة من الجائزة والذي يوازي عدد المشاركات في دوراتها الست الماضية، إلى جانب نوعية المؤسسات والشركات والأفراد المرشحين للفوز، يعد دليلاً على أن الجائزة باتت منصة عالمية تتيح فرصاً مهمة لتبادل الخبرات في الاتصال الحكومي، ومحركاً للتفكير الإبداعي في هذا القطاع.

وبلغ العدد الإجمالي للملفات المرشحة للجائزة 793 ملفاً، 53 منها من إمارة الشارقة، و40 من المنطقة العربية، و700 من الإمارات. في حين حازت فئة «صوت المجتمع»، التي تقتصر على الدولة، أعلى نسبة مشاركات، بمعدل 700 ملف ل23حملة متنوعة، تليها فئة أفضل اتصال حكومي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الموجّهة للمنطقة العربية، بمعدل 30 مشاركة، ثم فئة أفضل منظومة تدعم موظف الاتصال الحكومي، المقتصرة أيضاً على الدولة، بمعدّل 16 مشاركة، بينما بلغ إجمالي المشاركات في الجائزة منذ إطلاق دورتها الأولى وحتى الآن 1549 مشاركة.

وتسلط الجائزة، التي تعد الأولى من نوعها عربياً، الضوء على إنجازات الأفراد والمؤسسات في قطاع الاتصال الحكومي، وتعمل على ترسيخ أفضل الممارسات المهنية في قطاع الاتصال الحكومي في الدولة والمنطقة العربية والعالم أجمع.