شخصيات رسمية تقود ثالث أيام «القافلة الوردية» في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

قادت نخبة من الشخصيات الرسمية والفنية الإماراتية، مسيرة فرسان القافلة الوردية، خلال يومها الثالث، تقدمتهم حصة بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، إلى جانب الفنانين الإماراتيين، وسفيري القافلة الوردية، فايز السعيد، وسعود الكعبي، وسفراء القافلة الوردية الصغار هند وحمدان فايز السعيد، وعائشة سعيد حارب، إلى جانب خالد بن كرم، وتوسيف كافاجو الذي تبرع ب 10 آلاف درهم لدعم المسيرة. وانطلقت المسيرة من مركز دبي الدولي المالي، نحو مول دبي قاطعة خمسة كيلومترات، وحاملة باقات من الأمل، والحرص على تعزيز الوعي المجتمعي، بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، والمبادرة إلى إجراء الفحوص المجانية التي توفرها عيادات المسيرة، المنتشرة في مدن الدولة، فضلًا عن مواصلة تبديد المفاهيم المغلوطة بشأن المرض.

وأكدت حصة بوحميد أن مشاركتها تنبع من أهمية هذه المبادرة الصحية الوقائية. وأضافت «يشرفني أن أنضم إلى كوكبة من الفرسان الذين أناروا لغيرهم دروباً من العطاء بالتوعية والإيجابية، وحققوا أهدافاً تنموية وغايات إنسانية نبيلة.

وأعرب الفنان فايز السعيد عن فخره بالمشاركة في القافلة، لأهدافها الإنسانية، ورسائلها النبيلة، وقيمها التي تؤكد ريادة المجتمع الإماراتي، وأصالة تراثه وتاريخه، لافتاً إلى أنه أحضر طفليه ليشاركا، لتعزيز قيم التطوع، وترسيخ مناصرة الأعمال الإنسانية لديهما.

فعالية توعوية

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وضمن برنامجها لليوم الثالث، نظمت المسيرة جولة توعوية في مول دبي، بالتعاون مع شركة إعمار، لتعريف زواره، والسياح القادمين من مختلف أقطار العالم بالمسيرة، وإطلاعهم على أهدافها، وتوجهاتها، ورسائلها، حيث سارت جموع المشاركين الذين قادتهم ريم بن كرم، رئيسة اللجنة العليا المنظمة للمسيرة، والفنان سعود الكعبي، في أرجاء مول دبي.

وقال أحمد ثاني المطروشي، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إعمار «فخورون باستضافة القافلة في وسط مدينة دبي. وأؤكد أن جميع وجهاتنا مفتوحة لمختلف المبادرات التي تصب في مصلحة المجتمع».

فيما عبّر الكعبي عن فخره بالمشاركة العاشرة له في المسيرة، مشيراً إلى أنها عززت مكانتها، لنبل رسالتها، وإنسانية أهدافها، وللدعم الذي تحظى به من صاحب السموّ حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة من قرينته، سموّ الشيخة جواهر بن محمد القاسمي، المؤسسة والراعية الفخرية لجمعية أصدقاء مرضى السرطان.

الفحوص والكشف المبكر

ويواصل فرسان القافلة مسيرتهم في دبي اليوم، يحدوهم الأمل بتحقيق مزيد من الأهداف التي تصبو إليها المبادرة. وتتوزع العيادات اليومية التابعة لمسيرة فرسان القافلة الوردية في دبي على عدد من الأماكن العامة والأسواق، حيث استقبلت الرجال والنساء أمس السبت، في حديقة زعبيل، وحديقة الممزر، وسوق التنين. فيما تستقبل عيادتان في تاون سنتر جميرا، وشاطئ كايت، الراغبات في إجراء الفحوص، فيما تقدم العيادة المتنقلة الفحوص في (لامير).