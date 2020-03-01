نيران صديقة أم عدوة؟

غارة واحدة في إدلب، يقول الإعلان الرسمي إن طائرات تابعة للقوات الحكومية السورية هي من شنتها، أودت بحياة 33 جندياً تركياً، ليرتفع عدد القتلى من الجنود الأتراك الذين دفع بهم أردوغان نحو إدلب إلى أكثر من خمسين عسكرياً.

ألقى أردوغان اللوم على موسكو في ذلك، ولسان حاله يقول: إن لم تكن طائراتكم وطياروكم هم من شن الغارة، فإنها ما كانت ستتم دون علمكم ودون معونة أجهزة رصدكم للموقع المستهدف الذي لم يفتكم أن جنودنا كانوا موجودين فيه. الرد الروسي لم يأت مجاملاً أو متنصلاً، فبدون الدخول في أية تفاصيل، قال الروس إن الجنود الأتراك القتلى ما كان يجب أن يكونوا هناك، فالمواقع المستهدفة هي للإرهابيين الذين اتفقنا وإياكم أيها الأتراك على عزلهم ونزع سلاحهم.

وسائل إعلام روسية تحدثت عن إرسال موسكو لطائرة «توبوليف 214R»، أكثر طائرات الاستطلاع الجوي الروسية حداثة وتطوراً، إلى قاعدة حميميم الجوية، وفي ذلك صلة بطبيعة الأعمال القتالية المستمرة في محافظة إدلب. وتشمل مهام هذه الطائرة حسب الوسائل الإعلامية مراقبة الوضع على الأرض، واستطلاع الأهداف بما في ذلك مواقع الجيش التركي وتشكيلات المقاتلين، وفي الوقت نفسه، التقاط المكالمات لمعرفة الأوامر التي تصدر للعسكريين الأتراك، مما يعني أن كل شيء بالنسبة لموسكو هو تحت المجهر.

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ما من شاردة ولا واردة ستفوتها، هي التي تنظر إلى إدلب بوصفها آخر وأخطر جيب تبقى للمقاتلين.

الخلاصة في هذا كله، أن النيران كانت روسية، حتى لو كان من أطلقها طيارون سوريون. على أردوغان الآن، أن يعود إلى رشده، ويحدد من أي نوع هي النيران الروسية بالنسبة له؛ صديقة أم عدوة؟

إن كان يحسب نفسه بارعاً في المناورة السياسية، وهو أمر لم تثبت صحته، فعليه ألا ينسى أن في الكرملين غريماً لا يجارى في المناورة والدهاء. أرخى له الحبل حتى أوهمه أنه سيظل راخياً إلى ما لانهاية، لكن النهاية كانت أقرب وأسرع بكثير.

سرعان ما شد بوتين الحبل حتى وإن لم يكن إلى نهايته، لكنه شد كان كافياً لإثارة هلع أردوغان، فسارع إلى سماعة الهاتف يتوسل إلى بوتين بأن يلتقيه للبحث عن مخرج يحفظ له ماء الوجه، في اللحظة ذاتها التي كان فيها مساعدوه يدعون «حلف الناتو» إلى اجتماع طارئ، معلوم سلفاً أنه لن ينقذ أردوغان من ورطته في إدلب، مثلما لن ينقذه تلويحه بإعادة فتح الطريق أمام اللاجئين السوريين نحو البوابات الأوروبية.