الجيش الليبي يسقط 6 طائرات تركية مسيـّرة في طرابلس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الجيش الوطني الليبي، السبت، سيطرة قواته بالكامل على الطريق الساحلي الرابط ما بين العاصمة طرابلس وغريان، وتمكنت من إحراز تقدّم في منطقة العزيزية والهيرة، فضلاً عن السيطرة على معسكر العكرمي في الهيرة،جنوب طرابلس، كما أعلن الجيش، أنه تمكن وعبر ضربة استباقية من إحباط مخطط تخريبي لتنظيم «داعش» الإرهابي في جنوب البلاد، يأتي ذلك غداة إسقاطه 6 طائرات تركية مسيّرة في طرابلس.

وأفادت مصادر مطلعة باندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الليبي والميليشيات التابعة لحكومة الوفاق، في مناطق ورشفانة.

كما أعلن الجيش، السبت، أنه تمكن وعبر ضربة استباقية من إحباط مخطط تخريبي لتنظيم «داعش» الإرهابي في جنوب البلاد.

وأكد علي الطرشاني، المتحدث باسم الغرفة الأمنية المشتركة- سبها ، أنه تم إلقاء القبض على قيادي بالتنظيم الإرهابي كان يخطط لعمليات في المنطقة.

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وأوضح الطرشاني أنه تم تنفيذ عملية نوعية استباقية أسفرت عن القبض على الإرهابي عمر فاضل السعيد محمد الأمين المكنى «أبو عبدالله» وهو طبيب التنظيم في ليبيا، جنوب سبها.

وتابع أن الجهات الأمنية والعسكرية والغرفة الأمنية سبها، داهما مقراً في منطقة جنوب سبها كان يختبئ فيه «طبيب داعش» الحامل للجنسية، حيث ينظم مع آخرين لتنفيذ مخطط إرهابي في الجنوب.

وأشار إلى أنه تم نقل الإرهابي إلى مكان سري آمن وجارٍ التحقيق معه من قبل الجهات المختصة، قائلاً: «إن الإرهابي لديه أسرار كثيرة عن خلايا داعشية في الجنوب وليبيا عامة».

وكان الجيش الليبي، قال إن دفاعاته الجوية أسقطت الجمعة، 6 طائرات مسيّرة تركية، خرجت دفعة واحدة من الشق العسكري لمطار معيتيقة، للإغارة على تمركزات قواته، جنوب طرابلس،وسابعة انطلقت من مصفاة الزاوية ليكون الإجمالي 11 طائرة في 3 أيام.(وكالات)