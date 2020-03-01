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العواني يطمئن الجمهور على صحته

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طمأن عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، المشاركين في المؤتمر الصحفي عبر مداخلة هاتفية له من الحجر الصحي بمنزله، الذي طبقته وزارة الصحة ووقاية المجتمع بعد اكتشاف الحالتين المصابتين بكورونا في طواف الإمارات يوم الخميس الماضي، بأن نتيجة فحصه سلبية أظهرت خلوه من الفيروس، مشيراً إلى أنه تم إلغاء المراحل المتبقية من طواف الامارات للدراجات فور اكتشاف الحالتين المصابتين من الجنسية الإيطالية، وإخضاع جميع المشاركين في السباق للفحوص الطبية اللازمة، حيث تم فحص 450 حالة ضمن طواف الإمارات خلال 24 ساعة.

وأكد العواني سرعة الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع في فحص جميع المتسابقين والإداريين والفنيين والسائقين المشاركين بالفعالية.

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