سلطان يفتتح أيام الشارقة المسرحية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس السبت بقصر الثقافة، فعاليات الدورة ال 30 من أيام الشارقة المسرحية، التي تنظمها دائرة الثقافة.

وكرم صاحب السمو حاكم الشارقة بجائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي في دورتها (14)، كلاً من صالح زعل، وسعود الدرمكي وتسلم الجائزة بالنيابة عن سعود ابنه معن، وتوج الفنان الإماراتي سلطان النيادي بجائزة الشخصية المحلية المكرمة، وتسلمها بالنيابة عنه الفنان ياسر النيادي، تثميناً لمسيرتهم الفنية الطويلة ودورهم في تطوير والارتقاء بالمسرح.

كما تفضل سموه بتكريم العمل المسرحي الفائز بجائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي التي تنظمها الهيئة العربية للمسرح، وهو «جي. بي. إس» لفرقة المسرح الوطني الجزائري.

وشاهد سموه والحضور فيلماً قصيراً سلط الضوء على أبرز محطات المسيرة الفنية للشخصيات المكرمة.

وتخلل الحفل التعريف بأعضاء لجنة تحكيم الدورة ال 30 وهم: وليد الزعابي من دولة الإمارات، ومحمد الضمور من المملكة الأردنية الهاشمية، وزهيرة بن عمار من جمهورية تونس، وأمين الناسور من المملكة المغربية، وجبار الجودي من جمهورية العراق.

وتشهد الدورة الحالية عرض 13 عملاً مسرحياً وهي: مسرحية (صبح ومسا) تأليف وإخراج حافظ آمان لفرقة مسرح دبي الأهلي، ومسرحية (أشياء لا تصلح للاستهلاك الآدمي) تأليف علي جمال وإخراج حسن رجب لفرقة المسرح الحديث بالشارقة، ومسرحية (أين عقلي يا قلبي) من تأليف عثمان الشطي وإخراج أحمد الأنصاري لفرقة جمعية كلباء للمسرح، ومسرحية (حارس النور) تأليف عبدالله صالح وإخراج علي جمال لفرقة مسرح دبي الوطني، ومسرحية (لمس المواجع) تأليف حميد فارس وإخراج مبارك خميس لفرقة مسرح رأس الخيمة الوطني، ومسرحية (ليلة مقتل العنكبوت) تأليف إسماعيل عبدالله وإخراج إلهام محمد لفرقة مسرح خورفكان للفنون، ومسرحية (الرحمة) من تأليف عبدالأمير الشمخي وإخراج عبيد الهرش لفرقة مسرح الفجيرة، ومسرحية (سمرة) تأليف وإخراج مرعي الحليان لفرقة مسرح بني ياس، ومسرحية (بكاء العربي) إعداد وإخراج مهند كريم لفرقة مسرح دبا الحصن، ومسرحية (سيمفونية الموت والحياة ) تأليف إسماعيل عبدالله وإخراج محمد العامري لفرقة مسرح الشارقة الوطني، ومسرحية (جي بي إس) من تأليف وإخراج محمد شرشال لفرقة المسرح الوطني الجزائري.

ويتضمن برنامج عروض أيام الشارقة المسرحية عملين من الدورة الثامنة لمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة هما: (لير ملك النحاتين ) من إعداد حسن يوسف وإخراج سعيد الهرش، و(مأساة الحجاج) من تأليف وإخراج رامي مجدي.

حضر افتتاح أيام الشارقة المسرحية كل من الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وعبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وسالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل، وعدد من المسؤولين في الدوائر والمؤسسات المحلية، وأحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة، وكوكبة من الفنانين ونجوم المسرح.