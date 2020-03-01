شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات وقائية مشددة في حضانــات أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: إيمان سرور تلقى أولياء أمور الأطفال في الحضانات الخاصة بأبوظبي أمس، تعميماً من الحضانات ، مصدره دائرة التعليم والمعرفة،يفيد بالتعليق المؤقت لاستقبال الأطفال في جميع الحضانات في إمارة أبوظبي، اعتباراً من الأحد، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة الأطفال جراء رش المواد الكيميائية المستخدمة ضمن إجراءات النظافة المشددة والمتبعة حالياً، كجزء من الإجراءات الوقائية للتقليل من احتمال انتقال عدوى (كوفيد 19).

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