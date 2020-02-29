تركيا تعلق الرحلات الجوية مع إيطاليا وكوريا الجنوبية والعراق

أنقرة / الخليج 365

أعلنت تركيا، السبت، تعليق الرحلات الجوية مع إيطاليا وكوريا الجنوبية والعراق، اعتبارا من الأحد؛ كإجراء احترازي لمنع تسلل فيروس كورونا إليها.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، في بيان، إن القرار جاء بناءً على توصيات اللجنة العلمية الوطنية وبعد التنسيق مع وزارات النقل والبنى التحتية والخارجية والداخلية والتجارة.

وأضاف أن القرار يشمل أيضا إغلاق الحدود البرية مع العراق أمام عبور السيارات والمسافرين، مؤكدا أن القرار مؤقت ومرتبط بالظروف الراهنة.

Advertisements

وشدد على أن الحكومة ستواصل اتخاذ التدابير الضرورية لحماية تركيا من انتقال فيروس كورونا إليها.

وظهر الفيروس في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.‎

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان؛ ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.