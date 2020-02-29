بوتين وروحاني يبحثان التطورات في إدلب

موسكو/ طهران/ الخليج 365

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، مع نظيره الإيراني حسن روحاني، الأوضاع في منطقة إدلب السورية.

وذكر بيان صادر عن الكرملين، أن بويتن أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني.

وأضاف البيان "أن الرئيسين توافقا في وجهات النظر حول ضرورة تنفيذ الاتفاقات الموقعة بموجب مسار أستانة بشأن مكافحة الإرهاب في إطار احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها".

وأشار البيان إلى أن بوتين وروحاني بحثا انتشار فيروس كورونا، الذي ظهر في مدينة وهان الصينية.

وأوضح البيان أن بوتين أعرب عن تعازيه لروحاني للوفيات الإيرانيين بسبب فيروس كورونا، وأشار إلى أنه مستعد للمساعدة في منع انتشاره في إيران.

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وأكد البيان أن الزعيمين بحثا الاتفاق النووي الإيراني، وضرورة حمايته.

وفي سياق متصل أشار بيان عن الرئاسية الإيرانية إلى التطورات الأخيرة في إدلب والمكالمة الهاتفية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وروحاني.

وأضاف البيان "الظروف في إدلب مقلقة، ينبغي تنفيذ الاتفاقات في مسار أستانا بسرعة لاستعادة السلام والأمن وتجفيف جذور الإرهابيين في المنطقة".

وأشار البيان إلى أن روحاني أكد على مواصلة مسار أستانة، واستعداد بلاده لقمة تركية - إيرانية - روسية.

وأضاف البيان "إن حل الأزمة السورية سياسي فقط ، ويمكن حله من خلال التفاوض، لا ينبغي لنا أن نسمح للظروف في إدلب بأن تكون ذريعة بيد الولايات المتحدة للتدخل".

ولفت البيان إلى أن بوتين صرح أيضا بأن الاتفاقات في مسار أستانا كانت فعالة في حلّ الأزمة في سوريا، وأن إيران رحّبت أيضًا بالبيانات المتعلقة بالقمة الثلاثية. معربا عن رغبته في تجاوز الخلافات عن طريق التفاوض.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.