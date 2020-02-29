السعودية ترحب باتفاق استضافته قطر بين واشنطن و"طالبان"

الخليج 365

رحبت كل من السعودية ومنظمة التعاون الإسلامي بتوقيع اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة "طالبان" الأفغانية، في العاصمة القطرية الدوحة، السبت.

ومن اللافت مساهمة قطر في التوصل إلى هذا الاتفاق لإحلال السلام في أفغانستان، بينما تتهم الرياض الدوحة بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الأخيرة.

وقالت الخارجية السعودية، في بيان، إن "المملكة ترحب باتفاق السلام، لما لذلك من دور في استعادة أفغانستان لاستقرارها".

وأعربت عن تطلعها إلى أن تحقق هذه الخطوة وقفًا شاملًا ودائمًا لإطلاق الـنار، وإحلال السلام في أنحاء أفغانستان.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ يونيو/ حزيران 2017، علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

Advertisements

كما رحبت منظمة التعاون الإسلامي (مقرها في جدة بالسعودية)، في بيان، بتوقيع اتفاق الدوحة.

وناشدت المنظمة (تضم 57 دولة) جميع الأطراف مواصلة التنسيق والعمل بجد للتوصل إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم.

وتعاني أفغانستان من حرب مستمرة منذ أكتوبر/ تشرين أول 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي تقوده واشنطن، بحكم "طالبان"؛ لارتباطها بتنظيم "القاعدة"، الذي تبنى هجمات في الولايات المتحدة، يوم 11 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه.

ورعت الدوحة، منذ العام الماضي، جولات تفاوض بين واشنطن و"طالبان" حتى تكللت بتوقيع الاتفاق.

وبموجب الاتفاق، ستسحب واشنطن جنودها تدريجيًا من أفغانستان، مقابل ضمانات أمنية من "طالبان"، وتعهّد الطرفان بعقد محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.