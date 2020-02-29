أردوغان: تركيا لن تتراجع عن نضالها المحق ولن تنسى أي خيانة

إسطنبول / الخليج 365

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان، السبت، أن تركيا لن تتراجع عن نضالها المحق، ولن تنسى أي خيانة بحقها.

وقال الرئيس أردوغان، في سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، إن تركيا "تخوص نضالا مصيريا وتاريخيا من أجل حاضرها ومستقبلها"، بعد استهداف الجيش التركي لمواقع النظام السوري والميليشيات الإرهابية الداعمة له في منطقة "خفض التصعيد" بإدلب.

وأضاف: "نكافح لنيل نصرٍ سيتمخض عنه نتائج كبيرة كتلك التي وقعت قبل 100 عام".وأردف: "إذا تخلفنا عن النضال ولم نحافظ على وحدتنا فإننا سندفع أثمانا باهظة جدا".

وتابع قائلا: "تركيا لن تتراجع أبدا عن نضالها المحق، ولن تدع دماء شهدائها تذهب سدى، ولن تنسى أي خيانة".

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وأكد أن نضال تركيا وشعبها في سبيل الحق وضد الظلم سيتواصل حتى النهاية.

واستطرد: "نحن نخوض هذا النضال الكبير، أترحم مرة أخرى على أرواح شهدائنا الذين جعلوا لنا هذه الأرض وطنا بدمائهم".

وأردف: "ما دام شعبنا يقف بجانبنا سنجتاز كل الصعوبات، ونلقن درسا تاريخيا لكل من يظن بأنه قادر على حشرنا في الزاوية".



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