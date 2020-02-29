السوريون في إدلب يتظاهرون دعما لتركيا

إدلب - أنقرة/ مراسلون/ الخليج 365
تظاهر أهالي محافظة إدلب السورية، السبت، دعما لتركيا التي استشهد 34 من جنودها إثر قصف نفذته قوات النظام في إدلب.
وتجمع المتظاهرون في مركز مدينة إدلب، حاملين الأعلام التركية وأعلام "الثورة"، وسط هتافات مناوئة للنظام السوري، وروسيا وإيران الداعمتين له.
وقدم المتظاهرون العزاء لتركيا على خلفية استشهاد جنودها، كما قدموا لها الشكر على توجدها في إدلب بموجب اتفاقية أستانة وسوتشي.
وتشهد إدلب توتراً غير مسبوق جراء تصعيد قوات النظام وداعميه، واستيلائها على مدن وقرى داخل "منطقة خفض التصعيد"، ما أسفر عن نزوح مئات الآلاف من المدنيين نحو الحدود السورية التركية.
والخميس، أعلنت تركيا استشهاد 34 جنديا إثر هجوم شنته قوات النظام السوري على مواقعها بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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