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الاتحاد يهزم الشباب بخماسية

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

حقق الاتحاد فوزاً مهماً وغالياً على ضيفه الشباب، بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك الله “الجوهرة”، ضمن مباريات الجولة الـ 20 من دوري كأس الأمير للمحترفين.

سجل أهداف الاتحاد كلاً من، ويلفيريد بوني (17)، حمدان الشمراني هدفين (21-71)، رومارينهو هدفين (76-79)، فما سجل الشباب محترفه ماكيتي ديوب (10).

بهذه النتيجة ارتفع الاتحاد برصيده من النقاط إلى 22 نقطة ليرتقي إلى المركز الـ 12 بفارق الأهداف عن الحزم الذي يتساوى معه في ذات الرصيد من النقاط، فيما تجمد رصيد الشباب عند 28 نقطة ليبقى في المركز الثامن في ترتيب الدوري.

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