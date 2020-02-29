واتفورد يلقن ليفربول الهزيمة الأولى بالدوري الإنجليزي

صحيفة الخليج الالكترونية

لقن فريق واتفورد ضيفه ليفربول مرارة الهزيمة الأولى في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وفاز عليه 3 /صفر اليوم السبت في المرحلة الثامنة والعشرين.

وتقمص السنغالي إسماعيلا سار دور البطولة وسجل الهدفين الأول والثاني قبل أن يصنع الهدف الثالث.

وتقدم سار بهدفين لواتفورد في الدقيقتين 54 و60 قبل أن يصنع الهدف الثالث لزميله تروي دييني في الدقيقة 72

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وتلقى ليفربول الهزيمة الأولى في الموسم الحالي وجاءت بعد الفوز في 18 مباراة على التوالي.

وهذه هي المرة الأولى التي يهدر فيها ليفربول أي نقاط طوال الموسم، منذ تعادله على ملعب مانشستر يونايتد 1 /1 في 20 تشرين أول/اكتوبر الماضي.

وتوقف رصيد ليفربول في الصدارة عند 79 نقطة بفارق 22 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي ، فيما رفع واتفورد رصيده إلى 27 نقطة ليتقدم للمركز السابع عشر.