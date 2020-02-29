شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا فى لبنان لـ7 بعد تسجيل 3 حالات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن هناك ارتفاع حصيلة الإصابات فى لبنان بكورونا إلى 7 بعد تسجيل 3 حالات جديدة.

وكانت وزارة الصحة العامة بلبنان أصدرت بيانا اليوم، أكدت فيه أن الوضع الوبائي في لبنان لا يزال في مرحلة الاحتواء.وفق الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

Advertisements

وقال البيان: "في إطار مراقبة فيروس كورونا 2019 (Covid 2019)، ووفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، تقوم وزارة الصحة العامة منذ تفشي المرض، بمتابعة الوافدين من البلدان التي سجل فيها انتشار محلي. ولتاريخه، تم تشخيص أربع (4) حالات مخبرية في لبنان، منها ثلاث (3) وافدة والرابعة محلية. ولم تسجل حال وفاة لتاريخه، علما بأن أحد المرضى هو مسن وكان مصابا بأمراض عدة قبل التقاط العدوى ووضعه غير مستقر. ترتبط الحالات الوافدة بالسفر إلى إيران. أما الحال المحلية، فهي مرتبطة بحال مشتبهة آتية من إيران حيث تتابع الوزارة تقصي المخالطين".

أضاف، أنه لا يزال الوضع الوبائي في لبنان في مرحلة الاحتواء لهذا الفيروس المستجد الذي يرتكز على الكشف على الحالات والتأكد من التشخيص مخبريا وتحديد المخالطين ومتابعتهم، إن كان عبر المعابر الحدودية أو عبر المؤسسات الصحية.

والتزام المواطنين الوافدين من البلدان التي سجل فيها انتشار محلي، تطبيق الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما من تاريخ دخولهم لبنان، بالإضافة إلى التوجه إلى طوارىء مستشفى رفيق الحريري الجامعي عند ظهور عوارض مرضية (حمى أو سعال أو ألم في الحنجرة أو عطس أو ضيق في التنفس)، ومن الأفضل الاتصال بالرقم 76592699 قبل المجيء إلى المستشفى".