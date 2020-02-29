شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى: مقتل 7 مرتزقة سوريين وتدمير 3 آليات للميليشيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية سكاى نيوز، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن الجيش الليبى أعلن مقتل 7 مرتزقة سوريين، وأسر آخر وتدمير 3 آليات للميليشيات فى عين زارة جنوبي طرابلس.

وفى وقت سابق، أكد مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الليبى خالد المحجوب، أن الميليشيات تخرق يوميا اتفاق الهدنة بإحضار الأسلحة والمرتزقة وتوجيه ضربات لقوات الجيش الليبى بشكل مستمر وبشكل يومي.

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وشدد المحجوب ـ فى تصريح خاص لقناة "سكاى نيوز" الفضائية أمس الجمعة - على أن الجيش الليبى يملك قرار الحسم العسكرى فى أى لحظة، قائلا :"لو قررنا خرق وقف إطلاق النار لكنا فى قلب طرابلس.. كيلومترات قليلة تفصلنا عن قلب العاصمة الليبية".

ووثق مقطع فيديو، عرضته قناة "سكاى نيوز" رد الجيش الوطنى الليبى على مصدر إطلاق قذائف مدفعية تابع للميليشيات، داخل غابة النصر وسط العاصمة "طرابلس" اليوم الجمعة، فيما علق مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الليبى بالقول إن القوات التركية عمدت بعد السيطرة على المطار إلى نقل المعدات والآليات العسكرية ، مضيفا أن ما بين 7 إلى 10 من الجنود الأتراك قتلوا فى قصف بالمدفعية على المطار الذى حولته أنقرة إلى قاعدة عسكرية.

وأشار المحجوب إلى أن الضربات استهدفت مواقع للطائرات المسيرة ومنصة رادار فى المطار، يأتى ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الليبي، سيطرة القوات التركية على مطار معيتيقة، الوحيد الذى ما زال يعمل فى طرابلس، الخاضعة لميليشيات حكومة فايز السراج، وتحدث عن مقتل عدد من الجنود الأتراك فى المطار.