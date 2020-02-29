شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة العراقية تعلن اكتشاف خمس حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة سكاى نيوز عربية فى نبأ عاج ل لها أن وزارة الصحة العراقية تعلن اكتشاف خمس حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.
وكانت مديرية الدفاع المدنى العراقى، أعلنت عن الاشتباه فى إصابة أحد المواطنين بفيروس كورونا المستجد فى منطقة العبيدى بالعاصمة بغداد، وذكرت المديرية ـ حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ أن فرق الإسعاف توجهت على الفور إلى منطقة العبيدى لنقل الحالة المشتبه بها وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة إلى مستشفى (اليرموك) فى العاصمة بغداد، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد من عدمه.
وكانت دائرة صحة الكرخ فى العاصمة العراقية بغداد، قد أعلنت يوم أمس الجمعة، تسجيل ثانى إصابة بفيروس (كورونا) فى العاصمة.
وقال مدير عام الدائرة جاسب الحجامى - فى بيان أوردته (السومرية نيوز) العراقية - إنه "تم تشخيص حالة إصابة بفايروس كورونا ثانية لامرأة عراقية وافدة من إيران تبلغ من العمر 35 سنة".
وأضاف أنه "تم تشخيصها فى مستشفى مدينة (الأمامين الكاظمين) الطبية"، مشيرًا إلى أنها "ترقد حاليًا فى مستشفى (الفرات) العام وحالتها الصحية مستقرة".
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