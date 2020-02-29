شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 عناصر من داعش فى الأنبار العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمنى بالعراق، اليوم السبت، مقتل 5 عناصر من تنظيم (داعش) على خلفية صد هجوم لهم فى جزيرة الكرمة بمحافظة الأنبار.

وذكرت الخلية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن قوة من الحشد الشعبى فى جزيرة الكرمة بمحافظة الأنبار تعرضت إلى إطلاق نار، حيث تم إسنادهم من قبل قوة فى لواء المشاة أربعين بالجيش العراقي؛ الأمر الذى أسفر عن مقتل 5 عناصر من داعش الإرهابى ومقاتل من الحشد الشعبي".

ويشهد العراق، بين فترة وأخرى انفجارات وهجمات مسلحة تستهدف المدنيين والأجهزة الأمنية،الأمر الذى يسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، فيما شن القوات الأمنية على إثرها عمليات فى مناطق متفرقة من البلاد تسفر عن إلقاء القبض على قادة وعناصر من تنظيم داعش الإرهابي.