شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإيرانى: ينبغى حماية الأبرياء فى إدلب السورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ الرئيس الإيرانى حسن روحانى نظيره التركى رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، بضرورة حماية الأبرياء فى محافظة إدلب بشمال غرب سوريا مع تزايد التوتر بين موسكو وأنقرة بشأن القتال الدائر هناك.
ونقل التلفزيون الرسمى الإيرانى عن روحانى قوله لأردوغان خلال اتصال هاتفى إن "الوضع فى إدلب معقد للغاية فى ضوء وجود إرهابيين يتسمون بالخطورة ويجب القضاء عليهم وضرورة حماية الأبرياء الذين يعيشون هناك".
وقال أردوغان اليوم السبت، إنه طلب من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين التنحى جانبا فى سوريا وأن يترك لتركيا التعامل مع القوات الحكومية السورية وحدها وذلك بعد مقتل 33 جنديا تركيا الأسبوع الماضي.
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