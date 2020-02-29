شكرا لقرائتكم خبر عن مسلحون فى جنوب اليمن يمنعون ناقلة من إفراغ حمولتها من الوقود فى عدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر مصور من "رويترز" أن مسلحين يمنيين دخلوا اليوم السبت ميناء فى مدينة عدن جنوب البلاد ومنعوا ناقلة من إفراغ حمولتها من السولار بسبب تبعية الشركة المستوردة للحكومة، وقال قائد المسلحين فى الميناء ويدعى أبو همام إن المسلحين تابعين للمجلس الانتقالى الجنوبي.

واتهم أبو همام الرئيس عبد ربه منصور هادي، المدعوم من السعودية، بالتربح من تجارة الوقود من خلال استبعاد جهات استيراد أخرى وطالب بالسماح لسفينة أخرى بتفريغ حمولتها فى عدن.

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كان الانفصاليون الجنوبيون فى اليمن قد انسحبوا فى يناير من لجان لتنفيذ اتفاق أبرم فى نوفمبر لإنهاء صراع على السلطة والنفوذ نشب مع قوات هادى فى الجنوب.

وتسبب ذلك الصراع فى إضعاف موقف التحالف بقيادة السعودية الذى يقاتل الحوثيين المتحالفين مع إيران والذين طردوا حكومة هادى من العاصمة صنعاء فى أواخر عام 2014.