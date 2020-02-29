إعلام إيراني يقر بمقتل 21 من ميليشيات إيران في إدلب

أنقرة / الخليج 365

قتل 21 إرهابيا من الميليشيات المدعومة من إيران في عمليات نفذها الجيش التركي بمنطقة "خفض التصعيد" في إدلب، وفق ما أقر إعلام إيراني، السبت.

وأفاد موقع "حوزة نيوز" المقرب من المدارس الدينية الشيعية في مدينة "قم" الإيرانية بأن 18 عنصرا من "كتائب زينبيون" و3 من "كتائب فاطميون" قتلوا في إدلب، الجمعة.

وأضاف أن مراسم تشييع القتلى ستقام، الأحد، في ضريح فاطمة المعصومة في قم.

وتعد هذه الميليشيات -التي تتبع الحرس الثوري الإيراني- من أشد داعمي النظام السوري، وتضم مرتزقة من دول مثل العراق ولبنان وأفغانستان وباكستان.

Advertisements

ومن أبرز الميليشيات الأخرى المدعومة إيرانيا التي تحارب إلى جانب النظام في إدلب وريف حلب، "الحرس الثوري الإيراني"، و"لواء القدس"، و"حركة النجباء"، و"لواء الباقر".

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلهم إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/كانون الثاني الماضي، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شنّ هجماتها على المنطقة.

وأدت الهجمات إلى مقتل أكثر من 1800 مدني، ونزوح أكثر من مليون و300 ألف آخرين إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.