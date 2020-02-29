سوريا.. إعلام موال للنظام يقر بمقتل ضباط كبار في قصف تركي

أنقرة / الخليج 365

أقرت صفحات إعلامية موالية للنظام السوري على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، بمقتل ضباط كبار في صفوف قوات النظام جراء عمليات الجيش التركي المستمرة في إدلب.

وأوضحت تلك الصفحات أن القصف المدفعي للجيش التركي أدى لمقتل العميد الركن برهان رحمون قائد اللواء 124 حرس جمهوري، والعميد إسماعيل علي، والعقيد مازن فرواتي، والمُقدم محمد حمود.

من جهته، لم ينشر الإعلام الرسمي السوري أي معلومات حول خسائر قوات النظام جراء العمليات التركية المستمرة بالمنطقة.

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وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن الجيش التركي حيد أكثر من 2100 عنصرا من قوات النظام ودمر حوالي 300 آلية وموقع بينها 94 دبابة و37 مدفعية و28 راجمة صواريخ و17 عربة مدرعة.

والخميس، أعلنت تركيا استشهاد 33 جنديا إثر هجوم شنته قوات النظام السوري على مواقعها بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.



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