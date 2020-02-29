مصر ترد على فرنسا: لم نسجل أية إصابة جديدة بـ"كورونا"

القاهرة / الخليج 365

أعلنت السلطات المصرية، السبت، أنها لم تسجل أية حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وتتخذ الإجراءات الصحية اللازمة تجاه مكان إقامة تواجد فيه فوج سياحي، بينه شخصان أعلنت فرنسا إصابتهما.

وأفاد مجلس الوزراء المصري، في بيان بأنه تم متابعة ما أعلنته وزارة الصحة الفرنسية، الخميس، عن تسجيلها حالتي إصابة بكورونا كانا في رحلة سياحية لمصر.

وقال إن "هذين الشخصين، بعد التواصل مع الجانب الفرنسي، كانا مقيمين في مصر مع فوج سياحي خلال الفترة من 5 فبراير (شباط) وحتى مغادرتهم في 16 فبراير".

وأضاف أنه "تمت مراجعة أماكن إقامة الشخصين في مصر، وتأكدنا أن جميع أفراد الفوج السياحي، الذي كانا يقيمان معهم، غادروا البلاد جميعًا".

وشدد على أنه يتم، منذ أمس وحتى اليوم، فحص جميع العاملين في مكان إقامة الفوج السياحي، والمجموعة المرتبطة بصورة مباشرة بهذا الفوج، لتأمين المواطنين، والتأكد من عدم وجود إصابات.

Advertisements

وعادة ينتقل "كورونا" من شخص إلى آخر أثناء فترة حضانة الفيروس، البالغة 14 يومًا، عبر الرذاذ الملوث، أو الأيدي الملوثة، أو السطوح الملوثة بالفيروس.

وقال رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، في البيان، إن "هناك شائعة أثيرت أمس عن وجود حالتين مصابتين بالفيروس في الغردقة (شرق– مدينة سياحية)، وتم التعامل بكل جدية، وتم التواصل على الفور، وثبت أنهما كان مشتبه بهما بالفعل بأعراض خفيفة، وتم عزلهما، لكن عقب إجراء التحاليل ثبت سلبيتهما".

وأردف: "هناك شفافية في الإعلان عما يخص الحالات المشتبه بها، ولا نخفي أي شيء، وأعلنا بالفعل، منذ 3 أسابيع عن وجود حالة حاملة للفيروس لأجنبي، وتم عزلها لمدة 14 يومًا، حتى تم التأكد من شفائها".

وشدد على أنه "حتى هذه اللحظة لم يثبت أي حالة مصابة بهذا الفيروس على أرض مصر".

وظهر هذا الفيروس في الصين، لأول مرة، في 12 ديسمبر/ كانون أول الماضي، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، نهاية يناير/ كانون ثاني الماضي، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقًا في دول عديدة، وأثار حالة رعب تسود العالم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.