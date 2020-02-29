الاتحاد الأوروبي: لدى السودان فرصة تاريخية لتحقيق السلام الدائم

الخرطوم / الخليج 365

قال المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل فونتيليس، السبت، إن السودان لديه "فرصة تاريخية لتحقيق السلام الدائم".

جاء ذلك خلال لقاء عقده فونتيليس مع رئيس مجلس السيادة الحاكم بالسودان عبد الفتاح البرهان بالعاصمة الخرطوم.

وأضاف فونتيليس: "زيارتي (إلى الخرطوم) تمثل رسالة واضحة بأن الاتحاد الأوروبي سيظل يدعم بكل قوة عملية الانتقال السياسي في السودان، وبرنامج الحكومة الانتقالية بوجه خاص فيما يتعلق بتحقيق السلام والعدالة، واستعداد السودان للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية"، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

وتابع: "أننا نرى أن السودان الديمقراطي هو ضمان للاستقرار في الإقليم".

وأوضح المسؤول الأوروبي أن "الاتحاد الأوروبي دعم العملية السياسية بالسودان بأكثر من 150 مليون يورو، ويؤكد استعداده لزيادة الدعم بأكثر من 100 مليون يورو، ودعم آخر في المجال الإنساني سنعلن عنه خلال زيارتي لإقليم دارفور (غربي السودان) الأحد".

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ودعا فونتيليس كافة الأطراف السودانية إلى المضي قدما في المفاوضات بجوبا لإنجاز السلام.

وبدأت في السودان منذ 21 أغسطس/آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم، منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/ نيسان الماضي، الرئيس عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

من جانبه، أوضح وزير الدولة بالخارجية السودانية، السفير عمر قمرالدين، أن "زيارة فونتيليس تؤكد اهتمام العالم والاتحاد الأوروبي بالسودان في هذه المرحلة".

وأكد شراكة السودان والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتحقيق السلام في ليبيا وجنوب السودان وكل الإقليم.

ووصل فونتيليس إلى الخرطوم، السبت، في زيارة رسمية تستغرق يومين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.