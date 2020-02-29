أمير قطر يعزي الرئيس أردوغان في استشهاد جنود أتراك بإدلب

الدوحة / الخليج 365
بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء السبت، برقية إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتعزيته باستشهاد جنود من الجيش في إدلب.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية، أن آل ثاني عبر في البرقية عن تعازيه ومواساته للرئيس وللشعب التركي، في الجنود الأتراك الذين قضوا جراء قصف جوي في مدينة إدلب السورية.
وتمنى الأمير القطري للمصابين الشفاء العاجل.
كما بعث نائب أمير قطر، الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، برقية تعزية مماثلة.
والخميس، أعلنت تركيا استشهاد 33 جنديا إثر هجوم شنته قوات النظام السوري على مواقعها بمحافظة إدلب، شمال غربي سوريا.
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