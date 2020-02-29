المنامة / الخليج 365 أعلنت البحرين، السبت، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد ليصل إجمالي المصابين في البلاد إلى 41. وأفاد بيان لوزارة الصحة البحرينية بأن المصابين الجدد قدموا من إيران عبر مطار المنامة. ولفت البيان إلى أن المصابين الجدد بحالة مستقرة، ويخضعون حاليا للعلاج والرعاية تحت إشراف طاقم طبي متخصص. Advertisements وفي إطار إجراءات احترازية من "كورونا"، علقت البحرين الدراسة لمدة أسبوعين ابتداءً من الأربعاء الماضي. كما علقت المنامة جميع الرحلات القادمة من مطاري دبي الدولي والشارقة الدولي الإماراتيين. فيما دعت وزارة خارجية البحرين جميع المواطنين إلى عدم السفر إلى دول تفشى بها الفيروس هي إيران وتايلاند وسنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع مصابي كورونا في البحرين إلى 41 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.