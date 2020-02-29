تشاووش أوغلو يبحث مع بومبيو آخر الأوضاع في إدلب السورية

أنقرة / الخليج 365
بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، السبت، مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، آخر الأوضاع في إدلب السورية.
جاء ذلك خلال لقاء جمعهما على هامش المشاركة في مراسم توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وحركة "طالبان" الأفغانية بالعاصمة القطرية الدوحة.
وقال تشاووش أوغلو في تغريدة عبر "تويتر"، "بحثت مع بومبيو آخر الأوضاع في إدلب، ومتابعة القضايا التي تناولها رئيسنا رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال مكالمتهما الهاتفية الجمعة".
يأتي ذلك في وقت تشهد في إدلب توتراً غير مسبوق جراء تصعيد قوات النظام وداعميه، واستيلائها على مدن وقرى داخل "منطقة خفض التصعيد"؛ ما أسفر عن نزوح مئات الآلاف من المدنيين نحو الحدود السورية التركية.
والخميس، أعلنت تركيا استشهاد 33 جندياً إثر هجوم شنته قوات النظام السوري على مواقعها بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.
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