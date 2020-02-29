هاتفيا.. أردوغان يبحث الأزمة بإدلب مع رئيس المجلس الأوروبي

إسطنبول / الخليج 365

خلال المكالمة:

- سلط أردوغان الضوء على "الأزمة الإنسانية المتفاقمة في إدلب وآثارها الإقليمية"

- أكد "ضرورة إبداء موقف جماعي وحازم تجاه عدوان النظام السوري"

أجرى الرئيس رجب طيب أردوغان، السبت، مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، بحث خلالها الأزمة الإنسانية محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وطالب بموقف جماعي حازم ضد عدوان نظام بشار الأسد.

وقال بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، السبت، إن أردوغان سلط الضوء خلال المكالمة على "الأزمة الإنسانية المتفاقمة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا وآثارها الإقليمية".

Advertisements

وأضاف البيان أن أردوغان أكد لميشيل "ضرورة إبداء موقف جماعي وحازم تجاه عدوان النظام السوري".

ويتزامن الاتصال بين الزعيمين في ظل توتر الوضع في إدلب جراء تصعيد قوات النظام وداعميه، واستيلائها على مدن وقرى داخل "منطقة خفض التصعيد"؛ ما أسفر عن نزوح مئات الآلاف من المدنيين نحو الحدود التركية.

والخميس، أعلنت تركيا استشهاد 33 جنديا إثر هجوم شنته قوات النظام السوري على مواقعها في إدلب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.