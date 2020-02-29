تشاووش أوغلو: يجب وقف عدوان النظام السوري في إدلب "بأسرع وقت"

أنقرة، الدوحة / الخليج 365

وزير الخارجية التركي:

- سنواصل الإقدام على الخطوات الضرورية من أجل تحقيق الاستقرار والسلام في سوريا. دم شهدائنا لن يذهب سدى

- نفعل ما هو ضروري على الميدان وعلى طاولة الحوار نواصل المباحثات مع روسيا

- منظومة صواريخ الباتريوت الإسبانية موجودة حاليا على الأراضي التركية، ويمكن سحبها في أي وقت

- من الضروري أن يتم دعم تركيا من قبل حلف شمال الأطلسي "ناتو" ضد عدوان النظام السوري

شدّد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، السبت، على ضرورة وقف عدوان النظام السوري في إدلب "بأسرع وقت".

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، عقب لقائه نظيره الأمريكي مايك بومبيو، في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال تشاووش أوغلو إنه رغم المساعي التركية لتحقيق وقف إطلاق نار دائم وملزم في إدلب، إلا أن ذلك "لم يأتِ بأي نتيجة لحد الآن".

وأضاف: "يجب وقف عدوان النظام بأسرع وقت ممكن، هجوم النظام الغادر أسفر عن استشهاد 34 من جنودنا، هذه الهجمات لن تثنينا عن عزمنا".

وتابع: "عزمنا أصبح أقوى، فقد قمنا بالرد الضروري ونواصل ذلك، دم شهدائنا لن يذهب سدى".

وأوضح تشاووش أوغلو أن عزم تركيا سيستمر في مسألتين، الأولى وقف عدوان النظام على الأرض، والثاني التأسيس لوقف إطلاق نار دائم وملزم.

واستطرد: "نفعل ما هو ضروري على الميدان وعلى طاولة الحوار نواصل المباحثات مع روسيا".

وأشار تشاووش أوغلو إلى أن الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، سيجريان لقاء في مارس/آذار المقبل.

وقال تشاووش أوغلو إن "روسيا تقدم دعما واضحا للنظام، حيث يتم إحضار المجموعات المسلحة من مناطق مختلفة، إذا لم يتم وقف هجمات النظام سيأتي إلى تركيا 3 ملايين شخص".

وبين قائلا: "تحملنا لوحدنا هذا الحمل حتى يومنا هذا، فيما أوروبا التزمت فقط بقسم من تعهداتها".

وأكد تشاووش أوغلو، أن عزم بلاده سيستمر من أجل تحقيق الاستقرار والسلام في سوريا.

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وأردف: "لن نتنازل سواءً في الأرض أو في طاولة الحوار، لا يمكن العودة عن هذا المسار".

وأوضح أنّ الأزمة الإنسانية في سوريا، أصبحت قضية اجتماعية في تركيا، علاوة على العبء الاقتصادي على البلد.

ولفت إلى ضرورة قيام كل من الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بدوريهما في المسألة السورية.

وأضاف: "نحن نقوم بدورنا وسنقوم به مستقبلا، لكن على المجتمع الدولي أن يتعامل بحساسية تجاه الأزمة السورية".

وأوضح أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى لقاءات هاتفية مع العديد من زعماء دول العالم، بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واستطرد: "سنواصل الإقدام على الخطوات الضرورية من أجل تحقيق الاستقرار والسلام في سوريا. دم شهدائنا لن يذهب سدى".

وأفاد بأن وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين، صدرت عنهما تصريحات داعمة لتركيا.

من جهة أخرى، أشار تشاووش أوغلو، إلى وجود منظومة صواريخ الباتريوت الإسبانية على الأراضي التركية.

واستطرد: "هذه المنظومة يمكن سحبها في أي وقت، نحتاج حاليا إلى نظام دفاع جوي".

وأفاد بأنه من الضروري أن يتم دعم تركيا من قبل حلف شمال الأطلسي "ناتو" ضد عدوان النظام السوري.

وتابع قائلا: "ليس لأننا ضعفاء لكن هذا هو دور الحلف، عندما يواجه أحد الأعضاء محنة أو تهديد مثل هذا، على باقي الأعضاء القيام بما يلزم".

وبين أنه سيجري مباحثات مع نظيره الأمريكي، خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد إجراء الأخير لقاءات داخلية في واشنطن.

وأردف: "بومبيو أخبرني أن الرئيس ترامب سيجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس أردوغان خلال الأيام المقبلة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.