اليمن.. قوات موالية للإمارات تمنع إمداد الحكومة بالوقود

اليمن/ الخليج 365

منعت قوات موالية للإمارات، السبت، عملية ضخ للوقود من سفينة تجارية وصلت إلى ميناء مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي البلاد).

وقال مصدر في ميناء الزيت، الخاضع لسيطرة الحكومة اليمنية والقوات السعودية، للأناضول، إن "قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات بقيادة أبو همام البعوة، اقتحمت الميناء بعد وصول سفينة تحمل الوقود".

وأوضح المصدر، غير مخول بذكر اسمه، بأن السفينة كانت قد بدأت عملية الضخ للوقود، قبل أن توقفها القوات الموالية للإمارات، بدعوى إنها تعود لملكية رجل الأعمال ونائب مدير مكتب الرئاسة اليمنية أحمد العيسي.

وقال قائد قوات الحزام الأمني أبو همام البعوة، في تصريحات صحفية عقب عملية الاقتحام، إن إيقاف عملية الضخ يأتي ردا على منع السلطات الحكومية دخول سفينة تحمل 35 ألف طن من الوقود، يملكها أحد التجار (المحسوب على التحالف العربي بقيادة السعودية)، دون الإشارة إلى اسم التاجر.

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ولم يتسن الحصول على تعليق من الحكومة اليمنية لنفي أو إثبات ما ذكر.

ومطلع يناير/كانون الثاني الماضي، سطا مسلحون من قوات الحزام الأمني على نحو 18 مليار ريال يمني تابعة للبنك المركزي بعدن كانت في الميناء، قبل أن تعيدها بتوجيه من القوات السعودية.

ورعت السعودية، 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاقا بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي المدعوم من الامارات لإنهاء الأزمة وتطبيع الأوضاع في عدن، وحددت مهلة زمنية مدتها "شهرين" للتنفيذ، غير أن معظم بنود الاتفاق لم تنفذ حتى الآن، وسط اتهامات متبادلة من الطرفين بعرقلة التنفيذ.

وشهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قتالا عنيفا بين القوات الحكومية ومسلحي المجلس الانتقالي مطلع أغسطس/آب الماضي، انتهى بسيطرة الانتقالي على عدن وطرد الحكومة الشرعية منها.

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