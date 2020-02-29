“مدينة الملك فهد الطبية” تنفي الإعلان المتداول عن وصول حالات مصابة بـ”كورونا”

صحيفة الخليج الالكترونية

أكدت مدينة الملك فهد الطبية عدم صحة الإعلان المتداول في حسابات التواصل الاجتماعي، الذي يزعم وصول حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” إلى المدينة.

وأهابت المدينة بالجميع، في توضيح لها اليوم رداً على الصورة المتداولة، استقصاء المعلومة من مصدرها عبر حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس كورونا “كوفيد 19” أكدت، اليوم السبت، عدم تسجيل أي حالة إصابة بالفيروس الجديد في المملكة حتى الآن.

وشددت اللجنة على الجميع أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الإشاعات، والتواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس.