العراق يكتشف 5 إصابات جديدة بـ”كورونا”

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم (السبت)، اكتشاف خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، أربع منها في بغداد والخامسة في محافظة بابل، مما يرفع إجمالي عدد المصابين إلى 13.
وذكرت الوزارة في بيان أوردته “رويترز” أن المرضي أودعوا في الحجر الصحي.
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