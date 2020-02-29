تأجيل القمة العربية لمنتصف العام الجاري

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم السبت تأجيل انعقاد القمة العربية حتى منتصف العام الجاري.

وقال أبو الغيط، الذي يقوم حاليا بزيارة عمل إلى الجزائر، إن الموعد الجديد لانعقاد القمة ستقرره الجزائر بالتنسيق مع الجامعة العربية.

وكان من المقرر أن تعقد القمة قبل الـ30 مارس في الجزائر.