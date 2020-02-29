وفاة رضيع أثناء حضوره مواجهة الفتح والوحدة

صحيفة الخليج الالكترونية

حالة من الحزن أصابت عائلة حضرت لمتابعة مباراة الفتح والوحدة في ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالاحساء إثر وفاة طفلهم أثناء المباراة وفي المدرجات وقد ولد الطفل بسبعة شهور ونمو غير مكتمل ليتم وضعه في حضانة الأطفال الخدج لمدة شهرين َوتم إخراجه يوم أمس من المستشفى ليحضره والديه معهما للملعب .

وكان الوالدين قد وضعا الطفل في عربة أثناء مشاهدة المباراة وبعد فتره من بدء المباراة ساورهما الشك لطول فترة نومه وأرادا الاطمئنان عليه فوجداه لا يتحرك فتم استدعاء الإسعاف الذي أكد لهما وفاته.. وقد يكون سبب وفاته لضعف مناعته وخروجه في الأجواء الخارجية المزدحمة بعد أن كان تحت رعاية طبية مشددة لمدة شهرين.