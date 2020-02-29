الاتفاق يقسو على أبها برباعية ويصعد للمركز العاشر

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صحيفة الخليج الالكترونية
نجح نادي الاتفاق في الفوز على نادي أبها، بنتيجة عريضة قوامها أربعة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة العشرين لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وافتتح المهاجم المغربي وليد أزارو الأهداف لنادي الاتفاق، مُحرزًا الهدف الأول بالدقيقة الثانية، ثم عاد أزارو وأضاف الهدف الثاني لنادي الاتفاق بالدقيقة الخامسة.
وانفجر نادي الاتفاق تهديفيًّا؛ حيث نجح اللاعب سعد علي السلولي في إضافة الهدف الثالث للاتفاق بالدقيقة التاسعة عشرة.
واختتم الاتفاق برابع الأهداف عبر اللاعب محمد الكويكبي بالدقيقة الرابعة والأربعين.
وفي الشوط الثاني، نجح نادي أبها في تقليص الفارق وتسجيل الهدف الوحيد عبر اللاعب سعد بقير بالدقيقة الحادية والخمسين.
وأصبح رصيد الاتفاق بعد الفوز 26 نقطة بالمركز العاشر، بينما تجمد رصيد أبها عند 24 نقطة بالمركز الحادي عشر.
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