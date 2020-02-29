رئيس الوزراء الياباني: مستعدون لاستضافة الألعاب الأوليمبية رغم كورونا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي السبت المواطنين للتعاون في «الحرب الشرسة» لاحتواء تفشي فيروس كورونا في الأسابيع المقبلة، في ظل استعداد اليابان لاستضافة دورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو كما هو مقرر.

وقال آبي في مؤتمر صحفي بعد يومين من الدعوة لإغلاق كافة المدارس في أنحاء البلاد لأكثر من شهر: «بصراحة لا يمكننا الانتصار في هذه الحرب عبر جهود الحكومة فحسب، وقررت أننا نحتاج لبذل كافة الجهود في الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين لمنع انتشار الفيروس». وعبر عن ثقته في إمكانية تحقيق ذلك.

وأكد آبي أن اليابان ستمضي قدماً في استضافة دورة الألعاب الأوليمبية في الصيف، إضافة إلى زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ في الربيع، مشدداً على أنه لن يتردد في توسيع نطاق القيود على الهجرة إذا تطلب الأمر. ويواجه آبي انتقادات بالفعل لتعامله مع أزمة فيروس كورونا ومؤتمره الصحفي اليوم هو الأول منذ تفشي المرض.

وأقر آبي بالعبء الملقى على عاتق الآباء بسبب إغلاق المدارس، وقال إن حكومته ستخصص صندوقاً لدعم العاملين الذين يضطرون لأخذ عطلة لرعاية أطفالهم.