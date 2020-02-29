شرطة دبي تدشّن أول جهاز ذكي لمراقبة معابر المشاة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

دشنت القيادة العامة لشرطة دبي، أول جهاز ذكي في معابر مرور المشاة؛ لمراقبة وضبط المركبات التي لا تلتزم بإعطاء الأولوية للمشاة في المواقع المخصصة لعبورهم.

وقال العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور: إن القيادة الرشيدة تولي اهتماماً بإعطاء جميع مستخدمي الطريق من سائقين وركاب ومشاة حقوقهم في استخدام الطريق؛ لتحقيق أعلى مستويات السلامة، ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية، لدى مستخدمي الطريق، وجعل طرق الإمارة أكثر أمناً. مشيراً إلى أن مرور دبي دشنت أول جهاز ذكي في معابر مرور المشاة في الإمارة؛ لمراقبة وضبط المركبات التي لا تلتزم بإعطاء الأولوية للمشاة، في الأماكن المخصصة لعبورهم، وأن الجهاز سيسهم في رفع مستوى السلامة المرورية، ويحقق الأهداف الاستراتيجية؛ المتمثلة في حفظ أمن الطرق؛ وخفض حالات الدهس عند معابر المشاة.

أوضح العميد المزروعي: إن الجهاز يعمل بنظام الطاقة الشمسية، وهو مزود بأجهزة استشعار تتمكن من خلالها من التعرف إلى حركة عبور المشاة على جانبي الطريق، كما أنه يرصد المركبات بتصويرها بالفيديو؛ لإثبات الحالة، فضلاً عن أن الجهاز ربط بشبكة (4G) التلقائية إلى منصة معالجة المخالفات.

وأشار إلى أنه يعمل على إعطاء إشارة ضوئية حمراء؛ لتنبيه سائقي المركبات بضرورة التوقف، وإعطاء الأولوية للمشاة، وفي حال عدم التزام السائق يصوّر الجهاز المركبة، وتحرر للسائق مخالفة مرورية، بنص عدم إعطاء الأولوية للمشاة.