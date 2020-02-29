أوركسترا نسائية واستوديو متطور ضمن «إكسبو 2020 دبي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن «إكسبو 2020 دبي» عن إنشاء استوديو عالمي للتسجيل الموسيقي ليصبح مرفقاً دائماً، ضمن إرثه في المدينة المستقبلية «دستركت 2020»، على أن تدشنه «أوركسترا الفردوس»، الفرقة النسائية الأولى من نوعها في المنطقة، والتي سيشكلها الحدث الدولي.

و«إكسبو 2020 دبي»، الذي ينطلق 20 أكتوبر/تشرين الأول المقبل ويستمر حتى 10 إبريل/نيسان 2021، أول إكسبو دولي يقام في المنطقة، وأضخم حدث تشهده.

وسيقود الأوركسترا الموسيقار العالمي «إيه. آر. رحمان»، الذي سيشرف على الفرقة ويؤلّف الألحان لعرض الأوركسترا الافتتاحي، إلى جانب وضع اسمه على الاستوديو الجديد.

ويأتي إنشاء استوديو الفردوس لـ «إيه. آر. رحمان» وتشكيل الأوركسترا ضمن خطط طموحة لإبراز دبي، والإمارات عامة، بين المراكز العالمية للتسجيل والإنتاج الموسيقي، بما يعزز من دور الدولة الحيوي بصفتها بوتقة ثقافية يجتمع فيها الناس من مختلف الجنسيات للعمل والعيش معاً بتناغم وانسجام.

وستضم أوركسترا الفردوس 50 موهبة موسيقية نسائية من مختلف أنحاء الإمارات والشرق الأوسط، لتشكل مشروعاً موسيقياً فريداً ينطلق من الاستوديو المتطور، الذي سيكون مقراً لتدريبات الأوركسترا.

وستتضمن الفرقة نساء وفتيات من مختلف الأعمار والخلفيات الثقافية، وستستقي إلهامها من الثقافة الموسيقية الغنية للدولة والمنطقة، العائدة إلى قرون مضت، والتي استخدمت آلات موسيقية مثل العود والربابة والدربكة.

وستقدم الأوركسترا موسيقى عالمية المستوى على مسرح «إكسبو 2020 دبي»، بما في ذلك حفلتان لـ «إيه. آر. رحمان»، وعرض بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس/آذار 2021، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات والعروض الأخرى في أماكن مختلفة من موقع الحدث الدولي.

وقالت مرجان فريدوني، الرئيس التنفيذي للأجنحة والمعارض في «إكسبو 2020 دبي»: الاستوديو والأوركسترا مشروعان ملهمان سيقدمان الكثير من الأعمال الإبداعية قبل الحدث، وأثناء فعالياته، وبعد ختامه بسنوات عدة، فالموسيقى توحد العالم، وهو ما يفعله هذا المشروع بكل معاني الكلمة، وهو احتفاء حقيقي بالشعار الرئيسي للحدث العالمي «تواصل العقول وصنع المستقبل».

ويندرج استوديو الفردوس لـ«إيه. آر. رحمان» وأوركسترا الفردوس النسائية، ضمن مجموعة واسعة من العناصر الثقافية التي ستساعد «إكسبو 2020 دبي» على أن يكون الحدث الأروع في العالم الذي يحتفي بنبوغ البشرية وإنجازاتها.

وقال إيه. آر. رحمان: «سيستقطب هذا الاستوديو العالمي عمالقة المجال الموسيقي إلى دبي، وبالعمل مع مجموعة من أبرز الموسيقيات الموهوبات في المنطقة، ستساهم أوكسترا الفردوس النسائية في تمكين دبي من أن تصبح مركزاً للإبداع الموسيقي، وأتطلع لأن أكون جزءاً من ذلك».