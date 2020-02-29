شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تسيطر على مطار معيتيقة.. ومقتل 10 من جنود أردوغان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استهدف الجيش الوطني الليبي، أمس الجمعة، تجمعات لعناصر تركية، ومرتزقة سوريين، وآليات عسكرية في مناطق عدة قرب طرابلس؛ رداً على خرق الهدنة من قبل الميليشيات. يأتي ذلك غداة سيطرة تركيا على مطار معيتيقة، واستهداف الجيش الوطني لتجمع من الجنود الأتراك في الشق العسكري من قاعدة معيتيقة الجوية، ما أسفر عن مقتل 10 منهم، ليصل عدد خسائر أنقرة إلى 26 عسكرياً.

وقال مصدر عسكري ليبي، ل«العين الإخبارية»، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن مدفعية الجيش الليبي استهدفت معسكراً للمرتزقة السوريين في منطقة مشروع الموز جنوب شرقي طرابلس.

وأوضح المصدر، أن المعسكر الذي تم استهدافه كان يستخدم لإقامة السوريين حديثي الوصول إلى طرابلس لتوزيعهم على المحاور، من دون تحديد سقوط قتلى من عدمه.

وأوضح المصدر أن مدفعية الجيش استهدفت مقراً لميليشيات «غنيوة» التي يقودها الإرهابي عبدالغني الككلي، رداً على قصفها المستمر للمدنيين في منطقة بوسليم والاستهداف العشوائي.

وأشار إلى أن في هذا المقر تم تخزين كمية كبيرة من الذخائر والآليات المسلحة التي زودتهم بها الحكومة التركية، ووصلتهم حديثا.

ولفت إلى أن قوات المدفعية استهدفت تجمعات لمدرعات تركية من نوع «كيربي» في محور السواني -20 كم جنوبي طرابلس- التي تعد حلقة الوصل بين كل من طرابلس والزهراء وجنزور والعزيزية وقصر بن غشير.

وأكد على أن جميع هذه العمليات رد على استهدافات الأتراك وخرق الميليشيات التابعة لها لوقف إطلاق النار، والتي كان أحدثها استشهاد عائلة كاملة، الخميس، في قصف عشوائي للميليشيات.

يأتي ذلك غداة استهداف الجيش الليبي لتجمع من الجنود الأتراك في الشق العسكري من قاعدة معيتيقة الجوية ما أسفر عن مقتل 10 منهم، ليصل عدد خسائر أنقرة إلى 26 عسكرياً.وأعلنت سلطات مطار معيتيقة الدولي تعليق الملاحة الجوية لحين إشعار آخر، وإخلاء الصالة من المسافرين.

استهدف مواقع «المسيرة» ومنصة رادار

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وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، خالد المحجوب، في تصريحات ل«سكاي نيوز عربية» إن القوات التركية عمدت بعد السيطرة على المطار إلى نقل المعدات والآليات العسكرية.

وأضاف أن ما بين 7 إلى 10 من الجنود الأتراك قتلوا في قصف بالمدفعية على المطار، الذي حوّلته أنقرة إلى قاعدة عسكرية.وأضاف المحجوب أن الضربات استهدفت مواقع للطائرات المسيرة، ومنصة رادار في المطار.

وقال «إن الميليشيات تخرق يومياً اتفاق الهدنة بإحضار الأسلحة والمرتزقة وتوجيه ضربات لقواتنا بشكل مستمر وبشكل يومي».

وشدد المحجوب على أن الجيش الليبي يملك قرار الحسم العسكري في أي لحظة، وقال «لو قررنا خرق وقف إطلاق النار لكنا في قلب طرابلس».

واتهم اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، العصابات الإرهابية التابعة لحكومة السراج ، بقتل عدد من عناصر الجيش الذين سقطوا في أيديهم من بينهم جرحى.

استعداد للتجنيد لدحر العدو

في أثناء ذلك، أعلنت قبيلة الجوازي العربية تأييدها للجيش الوطني، واستعدادها لتجنيد أبنائها في صفوف القوات المسلحة، لنصرة الوطن وتحريره من الغزو التركي. وشددت القبيلة خلال زيارة زعمائها، للقائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، الخميس، على دعمها الكامل للقيادة العامة والوطن.

وأعلن، الأربعاء، مجلس قبائل الجبارنة، الذي يضم الجوازي والعواقير والغاربة والمجابرة والعريبات والجلالات والعرفة والعبيد والفوايد، رفضه للدعوات القطرية لعقد ملتقى للقبائل الليبية في تونس.

(وكالات)