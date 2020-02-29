دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Vivo Z6 5G ينطلق رسمياً بإعدادات رباعية في الكاميرة مع قدرة شحن 44W ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة Vivo مؤخراً عن هاتف Vivo Z6 5G الذي ينطلق في فئة الهواتف المتوسطة بميزة دعم شبكات 5G ومعالج Snapdragon 765G، إلى جانب إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية وتقنية الشحن السريع بقدرة 44W.

يتميز هاتف Vivo Z6 5G بحجم شاشة 6.57 إنش بجودة عرض full-HD بلس أو بدقة 1080 بيكسل في 2400 بيكسل، كما يتميز هذا الإصدار بثقب الشاشة في الزاوية اليمنى من الشاشة، مع مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل.

يدعم هاتف Vivo Z6 5G الإتصال بشبكات 5G بالأنماط الثنائية NSA وأيضاً SA، كما يتميز بتصميم متدرج ويضم كاميرة خلفية بتصميم يحاكي كاميرة هاتف Galaxy S20.

هاتف Vivo Z6 5G يضم أيضاً مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية كبديل لميزة إستشعار البصمة في الشاشة، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت.

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وتأتي الكاميرة الخلفية في هاتف Vivo Z6 5G بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر 2 ميجا بيكسل بعدسات macro، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير.

من جانب أخر ينطلق هاتف Vivo Z6 5G بقدرة بطارية 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع Super Flash بقدرة 44W، ومن المقرر أن ينطلق هاتف Vivo Z6 5G بألوان الأسود، الفضي إلى جانب الأبيض، على أن يتوفر بسعر 370 دولار.

المصدر

هذا الموضوع Vivo Z6 5G ينطلق رسمياً بإعدادات رباعية في الكاميرة مع قدرة شحن 44W ظهر على التقنية بلا حدود.