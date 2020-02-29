شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط ووزير الخارجية الجزائرى يبحثان ترتيبات إنعقاد القمة العربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث صبري بو قادوم ، وزير الشؤون الخارجية الجزائري ، اليوم السبت ، مع أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ، ترتيبات القمة العربية المقبلة.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد التقى في وقت سابق اليوم بابو الغيط الذي بدأ زيارة للجزائر تستغرق يومين.
وتتناول مباحثات أبو الغيط في الجزائر عددا من الملفات الاقليمية الهامة في المنطقة العربية وفي مقدمتها الأزمتين في ليبيا وسوريا وآخر تطورات القضية الفلسطينية، كما ستتطرق الي موعد القمة المقبلة، بالاضافة الي عدد من الموضوعات المطروحة علي جدول أعمال المجلس الوزاري المقبل للجامعة العربية المقرر عقده ٤ مارس المقبل.
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