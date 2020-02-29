العراق.. مقتل 5 من "داعش" وإحباط هجوم في الأنبار

العراق / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلن الجيش العراقي، السبت، مقتل 5 من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، وأحد مقاتلي "الحشد الشعبي"، قرب الحدود مع سوريا، غربي البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني (تابعة للجيش)، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مسلحي داعش الإرهابي شنوا هجوماً على قوة من الحشد الشعبي في جزيرة كرمة بمحافظة الأنبار، ما أدى لمقتل أحد عناصر الحشد".

وأوضح البيان أن تعزيزات من قوات الجيش وصلت إلى مكان الهجوم، وتمكنت من قتل 5 من مسلحي "داعش" وإحباط هجومهم.

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و"الحشد الشعبي" يتبع رسمياً للقوات المسلحة العراقية ويتولى مقاتلوه مهام إسناد قوات الجيش فضلاً عن حراسة نقاط مراقبة بين المحافظات وعلى حدود البلاد.

وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش" خلال الأشهر القليلة الماضية، وبشكل خاص في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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