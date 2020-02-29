بسبب كورونا.. فريق دراجات إسرائيلي "عالق" في فندق بأبوظبي

زين خليل / الخليج 365

قال إعلام عبري، السبت، إن فريق دراجين إسرائيلي عالق حاليا في أبوظبي إلى جانب مئات الدراجين الآخرين الذين وصلوا الإمارات للمشاركة في سباق دولي.

وحسب القناة (12) الإسرائيلية، جاء ذلك إثر اكتشاف السلطات إصابتين بفيروس "كورونا" المستجد بين طاقم فريق إيطالي مشارك في سباق "طواف الإمارات" للدراجات الهوائية.

وبسبب ذلك، قرر مجلس أبوظبي الرياضي (رسمي) إلغاء السباق قبل مرحلتين من نهايته، فيما تم تطبيق حجر صحي على المشاركين في السباق داخل الفنادق التي يقيمون فيها، وبينهم طاقم فريق "Israel Startup Nation" الإسرائيلي.

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ومن بين أعضاء الفريق الإسرائيلي العالق حاليا بأحد فنادق أبوظبي الدراج عومر غولدشتاين ومالكاه سيلفان أدامز ورون براون، وفق القناة الإسرائيلية.

و"طواف الإمارات" انطلق، الأحد الماضي، وكان ينتظر أن يختتم السبت.

والجمعة، أعلنت السلطات الصحية في أبوظبي خلو عدد من مخالطي إصابتي "طواف الإمارات" من الفيروس.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الصحة الإماراتي عبد الرحمن العويس أن عدد الإصابات في بلاده بفيروس كورونا بلغ 21 حالة منها 5 حالات تماثلت للشفاء، حسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.